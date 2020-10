Alla BLM Group Arena vince Reggio Emilia 81-87

Si chiude con una sconfitta 81-87 il giorno del ritorno della LBA Serie A UnipolSai alla BLM Group Arena a quasi otto mesi dall’ultima volta. La Dolomiti Energia Trentino ieri sera ha giocato un match di grande personalità, ritmo e qualità, ma ha visto puniti a caro prezzo i suoi passaggi a vuoto all’interno dei 40’ di gioco. L’Unahotels Reggio Emilia ha iniziato meglio il secondo turno di campionato e nel finale punto a punto è stata cinica e chirurgica nel trovare le giocate decisive affidando i possessi chiave a Taylor e Bostic.

Alla Dolomiti Energia non è bastata la prima “vera” partita di Luke Maye, miglior realizzatore dell’incontro con 22 punti a referto frutto di un ottimo 8/12 al tiro: l’ala del North Carolina è stato il protagonista assoluto del secondo tempo (era a due punti all’intervallo), arrivando a un passo dal regalare ai quasi mille della BLM Group Arena la gioia del primo successo interno della stagione.

La cronaca

Coach Nicola Brienza conferma lo starting five della vittoria di Bursa in EuroCup, ma è la Reggiana ad uscire meglio dai blocchi di partenza: gli ospiti chiudono il primo quarto con un 8/12 dal campo, che lancia la fuga dei biancorossi, arginata sono dai muscoli di Williams e dai punti del rientrante Morgan. Otto punti quasi consecutivi del numero 20 tengono in linea di galleggiamento Trento anche dopo che Reggio Emilia arriva al massimo vantaggio di serata, e la Dolomiti Energia dopo essere stata sotto anche di 11 si scuote nel secondo parziale. Ladurner segna due canestri importanti da sotto, Martin e Forray chiudono ogni varco all’attacco degli ospiti: a firmare pareggio e sorpasso ci pensano una tripla di Browne e un gran canestro di Sanders (36-34). Reggio Emilia reagisce chiudendo forte il secondo quarto e porta le squadre negli spogliatoi in vantaggio (40-44),

Nel terzo quarto dodici punti di Maye danno slancio all’attacco dei padroni di casa, ma Reggio Emilia non abbassa le proprie altissime percentuali dal campo e resta aggrappata a un margine di vantaggio esiguo ma costante: l’equilibrio prosegue fino alla sirena finale con una serie di botta e risposta in cui si esaltano le qualità balistiche di Luke, ma anche la forza dirompente di Elegar sotto i tabelloni e l’eleganza di Taylor e Bostic sul perimetro. Trento incappa in un paio di errori sanguinosi, Reggio Emilia punisce ogni esitazione dei bianconeri e chiude i giochi 81-87.

Le dichiarazioni

«C’è grande rammarico da tutti i punti di vista, perché siamo partiti sbagliando tanto in attacco, perdendo palloni e facendo errori in difesa molto superficiali: tutti aspetti in cui abbiamo avuto troppe disattenzioni. In partite di questo livello alla lunga queste disattenzioni le paghi a caro prezzo, e noi questa sera ne abbiamo commesse davvero troppe per pensare di poter battere una Reggio Emilia che invece è stata molto brava a mettere in evidenza queste superficialità e saperne approfittare. Abbiamo mostrato di avere qualità e grandi margini di crescita, ora serve uno sforzo in più da parte di tutti, allenatori e giocatori, per migliorarsi e fare un passo in avanti importante il prima possibile».

Il tabellino

Dolomiti Energia Trentino - Unahotels Reggio Emilia 81-87 (18-25, 40-43, 61-62)

Trento: Martin 2, Forray 2, Williams 13, Browne 17, Maye 22, Lechtaler ne, Pascolo 2, Ladurner 4, Morgan 11, Sanders 8, Conti, Mezzanotte. All. Brienza

Reggio Emilia: Bostic 15, Johnson 12, Kyzlink 10, Taylor 19, Elegar 17, Bonacini ne, Candi 8, Besozzi ne, Giannini ne, Blums, Diouf 2, Baldi Rossi 3. All. Martino

Usciti per 5 falli: nessuno

Top Rimbalzi: Pascolo e Williams 8 (Trento); Elegar 7 (Reggio Emilia)

Top Assist: Browne 5 (Trento); Taylor 3 (Reggio Emilia)