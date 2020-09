Contro Venezia è la solita battaglia: la spunta la Reyer 78-75

Una Dolomiti Energia Trentino mai doma recupera dal -20 al cospetto dell’Umana Reyer Venezia, ma cede nel finale punto a punto alla dirompente forza fisica e al talento dei padroni di casa, che strappano i due punti decisivi per vincere il girone C di Eurosport Supercoppa e volare alle Final Four di Bologna.

Nel sesto turno giocato ieri sera, dopo un brutto impatto iniziale, i bianconeri di coach Brienza hanno giocato una partita di coraggio e intensità, arrivando a un passo dall’impresa: i riferimenti offensivi dell’Aquila sono stati JaCorey Williams, che ha chiuso il match con 22 punti (9/12 dal campo) e cinque rimbalzi, e Gary Browne (17 punti, otto assist, otto falli subiti, quattro rimbalzi). Nel momento di massima difficoltà dei bianconeri però importanti segnali sono arrivati da Victor Sanders (11 punti e due triple) e capitan Toto Forray, l’unico bianconero a giocare tutti e 27 i precedenti contro la Reyer prima della partita di stasera.

La cronaca

I padroni di casa partono fortissimi con due triple immediate e un 8-0 di break per aprire la partita, ma un paio di canestri con fallo di un pimpante Williams tengono a tiro i bianconeri, che contro una delle migliori difese del campionato faticano a trovare la via del canestro. Con le giocate di creatività ed esperienza di Pascolo e Forray il primo quarto si chiude con la Reyer avanti 21-15.

La Reyer sale di colpi e allunga nel secondo quarto, quando una scarica di triple dei tiratori orogranata lancia la fuga dei padroni di casa: sono le stoccate di Browne e del “solito” Williams a dare un po’ di ossigeno all’attacco di Trento, che però chiude sotto di 14 lunghezze i primi 20’ di gioco (45-31).

Watt e compagni aumentano il vantaggio fino al +20 (55-35), ma a quel punto i bianconeri cominciano una lenta ma esaltante rimonta in cui brillano il talento di Browne e i tiri da fuori di Sanders: due triple di Victor innescano un break dei bianconeri, che crescono in difesa e trovano continuità e brillantezza in attacco. In un attimo il tabellone del Taliercio recita 57-51 dopo i primi 30’. Nell’ultimo quarto Forray suona la carica con due triple consecutive, ma alla Dolomiti Energia non riesce il colpo del ko: la Reyer reagisce con la potenza dei suoi lunghi e il suo dominio a rimbalzo d’attacco, Browne e Williams tengono vive le speranze dell’Aquila ma alla fine la spunta Venezia.

Le dichiarazioni

«Dopo Treviso anche qui a Venezia siamo partiti male, - dice Nicola Brienza - un aspetto su cui dobbiamo lavorare e migliorare tanto in vista delle partite che varranno due punti: non possiamo permetterci di essere così soft impattando la partita, dobbiamo essere più pronti ed aggressivi. Però sono contento della reazione della squadra, che c’è stata ed è stato molto positiva: i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che hanno in questo momento e siamo arrivati vicini al completare la rimonta. Adesso abbiamo un paio di settimane per preparare la prima di campionato contro Treviso, con la voglia di continuare il processo di crescita inserendo al meglio Martin e attendendo il rientro di Maye».

Il tabellino

Reyer Venezia - Aquila Basket Trento 78-75 (21-15, 45-31, 57-51)

Venezia: Watt 19, Bramos 10, Tonut 13, De Nicolao 13, Chappell 4, Mazzola 8, D'Ercole ne, Vidmar 2, Casarin 5, Cerella, Stone 2, Daye 2. All. De Raffaele

Trento: Forray 10, Pascolo 6, Sanders 11, Williams 22, Morgan 3, Martin 2, Mezzanotte 2, Browne 17, Conti ne, Jovanovic ne, Ladurner 2. All. Brienza

Usciti per 5 falli: Browne (Trento)

Top Rimbalzi: Tonut 9 (Venezia); Williams, Morgan e Martin 5 (Trento)

Top Assist: Tonut 6 (Venezia); Browne 8 (Trento)

Top Valutazione: Tonut 28 (Venezia); Williams 25 (Trento)



