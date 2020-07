Brindisi ingaggia l'ala Usa Derek Willis

Blitz di Brindisi, che ingaggia con contratto annuale l’ala grande statunitense Derek Willis, prodotto della University of Kentucky, che arriva da due stagioni in Germania. Il giocatore era già stato annunciato da diversi media spagnoli come nuova pedina del Manresa, quando l’offerta del club pugliese di un posto in quintetto lo ha convinto. Il 25enne vanta anche un passaggio giovanile con la nazionale statunitense al torneo di Mannheim del 2012 e uno in senior nel 2018 per le qualificazioni al Mondiale in Cina.

Bologna valuta l’opzione Josh Adams (1.88m, 86kg, 1993, Wyoming ’16) per completare il reparto piccoli. Il giocatore, reduce da una stagione a Malaga, ambirebbe al salto in Eurolega, ma al momento non ha alternative concrete e potrebbe trovare nella Virtus un club ambizioso. Intanto gli emiliani hanno scelto Alessandro Abbio, classe 1971 e nelle ultime stagioni vice allenatore ad Alba in B, come nuovo responsabile del settore giovanile in sostituzione di Luca Ansaloni. Per l’exazzurro, oro europeo nel 1999, si tratta di un ritorno alle V Nere con cui aveva giocato dal 1994 al 2002.

Pesaro spinge forte su Tyler Cain come primo volto nuovo in quota stranieri: il 32enne centro statunitense potrebbe accordarsi in tempi abbastanza rapidi con la Vuelle, che aspetta sviluppi da Roma per tuffarsi sul playmaker Tommaso Baldasso, sotto contratto con la Virtus fino al 2022, a cui verrebbe offerto un accordo di durata biennale.

Reggio Emilia si cimenterà per la nona volta in una coppa europea, tornando sul palcoscenico continentale per la prima volta dopo l’Eurocup 2017-18. Il club emiliano sarà infatti una delle 32 partecipanti alla FIBA Europe Cup, la quarta manifestazione continentale per importanza e una sorta di erede di quell’Eurochallenge che il club guidato da Alessandro Dalla Salda vinse nel 2014. Il via è previsto per il 14 ottobre, il sorteggio il 18 agosto e campo di gioco per le gare casalinghe sarà l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, che già ospiterà le gare di campionato.