Legabasket A

giovedì 28 maggio 2020

BASKET

Milano, Bologna, Venezia e Brescia nelle coppe europee '20-'21

La chiusura anticipata dell'Euroleague ha sancito anche ufficialmente la fine della stagione per l'Olimpia Milano, che vi prenderà nuovamente parte nel 2020-2021. Il club ha lasciato liberi Kiefer Sykes, Nemanja Nedovic e Drew Crawford, e ha ufficializzato l’ingaggio di Davide Moretti, che abbandona dopo tre stagioni Texas Tech per tornare in patria.

Se Milano sarà certa di disputare la più importante coppa europea, Virtus Bologna, Venezia e Brescia potranno rimettersi in gioco in Eurocup. Gli emiliani hanno messo sotto contratto per due anni Amar Alibegovic (B-SideManagement), rivelazione della stagione di A con la Virtus Roma. Il suo arrivo apre le porte all’uscita dal secondo anno di contratto con l’italo-argentino Marcos Delia. La Reyer sta trattando i rinnovi con la guardia Jeremy Chappell e con il centro Gaspar Vidmar. Il 33enne statunitense è vicino alla firma, mentre il coetaneo turco dovrebbe restare come straniero di scorta, mentre nelle rotazioni arriverà un lungo. In quanto a Brescia, vede allontanarsi le chance di confermare Awudu Abass, per cui ci sono interessamenti di Kazan e Virtus Bologna. Al suo posto la Leonessa punta a inserire un giocatore di rilievo, come Michele Vitali (sarebbe un ritorno), che però ha mercato anche in Spagna, o Ariel Filloy, se Venezia lo lasciasse libero. Interessano anche Fabio Mian, in uscita da Trento, Christian Burns, liberato da Milano, e Fabio Zanelli.

Cambia l'allenatore sia a Bologna, sponda Fortitudo, sia a Reggio Emilia. Sotto le due torri approderà il c.t. azzurro Romeo Sacchetti, che libererà quindi Antimo Martino, il quale potrebbe finire e Reggio al posto dell'ex aquilotto Buscaglia. Varese saluta l’estone Siim-Sander Vene, che torna in Spagna, per sostituirlo si pensa al baltico Andrejs Grazulis, che bene ha fatto in A2 a Tortona. Tra gli obiettivi stranieri anche una guardia tiratrice straniera.