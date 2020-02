B femminile

domenica 9 febbraio 2020

BASKET

Cestistica Rivana battuta anche a Montecchio Maggiore

Testacoda per la Cestistica Rivana Agl, che con un punteggio a “specchio” rispetto a quello delll’andata (finì 67-59) ha perso in casa del Montecchio Maggiore. Una sconfitta che brucia, perchè per trenta minuti del match le rivane hanno giocato meglio delle avversarie, per poi crollare nell’ultimo quarto (21-7).

Non è bastata la prova di cuore e sostanza della ligure Ceccardi (punti e rimbalzi sono una costante per lei), perché il trio composto da Storti, Pizzolato e Zanuso ha saputo aspettare e segnare canestri pesantissimi (come le due triple nella ripresa) nello sferrare la zampata decisiva. E pensare che la tripla di Takrou (30’ 46-53) aveva aperto gli spazi per un ultimo giro d’orologio ben diverso... In men che non si dica le padrone di casa si son fatte sotto fino a pareggiare con la “solita” Storti (35’ 53-53), mettere la freccia con Zanuso e chiudere la pratica con Pizzolato.

Con D’Avanzo non ai suoi livelli abituali, ci ha provato la giovane Ferreyra a ricucire gli strappi, buoni tiri e assist precisi, ma il confronto era ormai segnato. Ad un minuto dalla sirena, la sedicenne argentina ha portato sotto le rivane (63-60), ma Curti non ha sbagliato (65-60 al minuto 39'30"), time out chiamato da coach Ferraglia, rimessa Cestistica e tiro della disperazione dai 6.25 di Piermattei (solo 2 punti per lei), ma il ferro rigetta in campo la tripla così come nei due tentativi successivi, suo e di Reversi, a cavallo dei due liberi messi a segno da Zanuso.

Le gardesane avranno modo di rifarsi nelle prossime due partite casalinghe contro la Futurosa Trieste e la penultima della classe Sistema Rosa Pordenone.





Le dichiarazioni

Il tabellino

«Siamo state positive e propositive fino alla fine del terzo quarto, poi si è spenta la luce e non c'è stata reazione. - dice Sergio Ferraglia - Nell'ultimo quarto abbiamo subito l’energia e voglia di vincere delle nostre avversarie. Rimbalzi in attacco e palloni sporchi erano tutti loro. Purtroppo questa è la situazione e non possiamo fare altro che tornare in palestra e lavorare a testa bassa, oltre ad assumerci, ognuno di noi, le proprie responsabilità. Dobbiamo imparare a non dare nulla per scontato e capire che nessuno ci regala nulla. I punti si sudano, dal primo all’ultimo».Montecchio Maggiore: Maculan, Zanuso13, Zambon 6, Balbo, Zambon 2, Pizzolato 14, Curti 6, Zampieri 4, Neri 2, Lesca, Storti 20. Coach: Callegato. Tiri liberi 11/24Cestistica Rivana: D'Avanzo 2, Ferreyra 7, Piermattei 2, Vicentini, Fadanelli 5, Herrera 8, Ceccardi 18, Bonvecchio 8, Reversi, Chemolli 2, Omezzolli ne, Takrou 8. Coach: Ferraglia. Tiri liberi 6/10Arbitri: Scandaletti e Tullio di Padova