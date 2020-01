Promozione maschile

venerdì 3 gennaio 2020

BASKET

Avio passeggia a Rovereto e guarda gli altri dall'alto

Nella settima giornata del girone Gold, è sempre l'Apecheronza Avio a dominare la classifica, inseguita da Night Owls e Blue Bear, in una giornata dove le distanze rimangono immutate.



La capolista Apecheronza Avio, si impone sul parquet dello Junior Basket Rovereto, con il punteggio di 58 a 81, in un match mai messo in discussione. La formazione della bassa Lagarina, guarda gli altri dall'alto della classifica, ancora imbattuta e pare essere senza rivali sul campo.



Night Owls Trento ad inseguire a quattro punti di distanza e con una partita in meno. I "gufi" vincono in casa contro la nobile decaduta Bressanone, con il punteggio di 69 a 50. Per i trentini guidati da coach Nadalini, a segno Romagnoni con 19 punti, seguito da Lazzari con 13, Rizzonelli con 11 e Zonta con 10. Buio pesto in casa del Bressanone, ultimo in classifica e con zero vittorie in carnet.



Terzo posto in classifica per i Blue Bear A, che in questo turno vincono per 41 a 69 sul campo della Virtus Ag. Buona prova per gli uomini guidati da coach Valla, anche se la vittoria è stata conseguita contro la penultima in classifica. Mastrangeli con 14, Bisagno con 13 e Lombardi con 10, gli "orsi blu" più attivi sotto canestro.



Gardolo vs Maia Merano, anche se al momento ininfluente per i vertici della classifica, rinviata al 16 gennaio e Villazzano che ha osservato un turno di riposo.