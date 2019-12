C femminile

mercoledì 18 dicembre 2019

BASKET

Il Belvedere Ravina si aggiudica il derby

Il Belvedere Ravina, nell'undicesima giornata del girone d'andata, si riprende dalla sconfitta patita a Padova, imponendosi fra le mura amiche nel derby regionale contro il Basket Rosa Bolzano, con il punteggio di 71 a 53.



Parte fortissima la formazione guidata da coach Eglione, che chiude il primo parziale sul 19 a 9, grazie alla spinta del quintetto base composto da Caldonazzi, Pusceddu, Margonar, Aquilini e Gelmetti. Secondo quarto con le bolzanine di coach Roubal che giocano a zona, le padrone di casa soffrono e non guadagnano più terreno. La capitana Sofia Gelemtti, trova il canestro del 31 a 20 prima dello scadere, su bell'assist della giovane Tenuti. Rientro in campo con il Belvedere che ritrova grinta e lucidità, la giovanissima play Meneghini (classe 2005), si scatena e trova il suo momento, mettendo a segno 18 punti in due quarti. Suono della penultima sirena sul punteggio di 48 a 29. Ultimo quarto appannaggio delle bolzanine, che però non riescono ad impensierire le padrone di casa, nonostante la breve rimonta, con le trentine che conquistano i due punti e mantengono la testa della classifica in coabitazione con le padovane del Gattamelata. Da evidenziare le prove della Pusceddu con 19 punti, Meneghini con 18 ed Aquilini con 10.