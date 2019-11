B femminile

venerdì 15 novembre 2019

BASKET

Impegno casalingo contro Muggia per la Cestistica

Quarto posto una, decimo l’altra, riparte da qui il campionato della Cestistica Rivana Agl, che sabato alle ore 20.30 ospita Interclub Muggia. I numeri dell’ottava giornata dicono che le rivane che segnano molto di più (63 punti di media) delle avversarie (55 punti), ma subiscono poco meno (63.1 - 64.4). Le rivierasche allenate da Nevio Giuliani si possono definire a trazione posteriore, con l’ala piccola Giorgia Silli (84 punti, 18esima marcatrice) e la guardia Roberta Castelletto (73 pt.). Le trentine, dal canto loro, hanno dimostrato di poter diversificare i propri terminali, sebbene l’asse Bonvecchio (12 punti a partita, 9° posto marcatori) e Ceccardi (14 pt., 8° posto) sembri essere il più prolifico del gruppo.





Le dichiarazioni

«Non sono state settimane facili soprattutto le ultime, - dice Andreana D’Avanzo - dato che per vari motivi e acciacchi fisici spesso non siamo riuscite ad allenarci con continuità. Personalmente ho dovuto fare i conti con un piccolo problema muscolare, che mi ha fatto saltare la gara in casa, poi la botta al naso, che mi ha costretto a portare la maschera nelle ultime settimane e non ha reso le cose facili. Nonostante questo siamo riuscite a portare a casa i due punti nell'ultimo weekend anche senza una prestazione eccelsa, ma l’importante era vincere e l'abbiamo fatto con un ottimo ultimo quarto, giocato bene da tutta la squadra. Siamo molto affiatate e lo dimostriamo ad ogni occasione. Il potenziale è alto quindi dobbiamo migliorare dal punto di vista della continuità, stare concentrate per tutta la partita. Sabato arriva da noi Muggia che non è partita benissimo ma è stata capace di vincere l’ultima in casa contro Montecchio Maggiore (50-44). Il pubblico sarà la nostra arma in più».«Dopo due trasferte torniamo in casa per affrontare un'altra formazione giuliana è più precisamente InterClub Muggia. - dice Sergio Ferraglia - Formazione che l'anno scorso ci ha eliminato al primo turno di play-off. Tra le sue fila può annoverare giocatrici di livello come Silli, Mervich e Castelletto, tutte e tre con una media punti in doppia cifra. Settimana tutto sommato tranquilla quella che abbiamo trascorso in palestra, dove abbiamo potuto lavorare sui particolari e su aspetti che spero ci permettano di migliorare le nostre prestazioni. Soprattutto sono convinto che la squadra avrà voglia di ritornare a dimostrare la sua grinta per i 40 minuti. Probabile il rientro di Takrou e vediamo cosa ci dirà il campo».