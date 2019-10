Legabasket A

martedì 8 ottobre 2019

Domani sera la Dolomiti Energia sarà impegnata in Macedonia

I bianconeri mercoledì sera in campo nel Round 2 di 7DAYS EuroCup in Montenegro contro il Buducnost (ore 19.45, diretta anche in Club House Aquila Basket): Dolomiti Energia a caccia dei primi due punti nel gruppo D.



Probabili quintetti

Buducnost: G – Justin Cobbs, G – Scott Bamforth, F – Suad Sehovic, F – Danilo Nikolic, C – Hassan Martin

Trento: G – Aaron Craft, G – James Blackmon, F – George King, F – Rashard Kelly, C – Justin Knox



1) Dejà-vu

La Dolomiti Energia Trentino è partita ieri sera per la sua prima trasferta europea della stagione: a Podgorica, contro i temibili montenegrini del Buducnost VOLI Podgorica, i bianconeri hanno l'occasione di strappare i primi due punti della stagione nel gruppo D di 7DAYS EuroCup provando a reagire immediatamente alle brucianti sconfitte con Galatasaray e poi Sassari in Serie A.

In entrambi gli scivoloni interni i trentini hanno subito grandi parziali nel corso del primo tempo: un 18-0 per i turchi in chiusura di primo quarto, un 19-0 sardo nel secondo. Eppure in entrambe le occasioni i padroni di casa hanno mostrato qualità e carattere per rientrare in partita e giocarsela nel finale punto a punto.

Insomma, il bicchere è mezzo pieno e mezzo vuoto: il prossimo passo in Montenegro, come sottolineato anche dalle parole di Justin Knox in sede di presentazione dell'incontro, sarà riuscire ad esprimere 40' di concentrazione e intensità senza passaggi a vuoto.



2) Podgorica

Dolomiti Energia Trentino e Buducnost VOLI Podgorica hanno incrociato le lame nella Top 16 della stagione 2017-18, quella che avrebbe poi lanciato i montenegrini in Eurolega: nel doppio confronto due successi di Ivanovic e compagni, che vinsero con autorevolezza il match alla Moraca del 17 gennaio e la settimana successiva espugnarono la BLM Group Arena dopo due confusi e intensissimi tempi supplementari in cui ai bianconeri non bastarono i 24 punti a referto di capitan Forray, al massimo in carriera nella competizione.



3) Gruppo D, la situazione

Sugli altri campi del gruppo D il Galatasaray (1 vittoria - 0 sconfitte) cerca il bis europeo questa volta in casa contro Oldenburg (0-1): palla a due mercoledì sera alle 18.30. Un'ora più tardi, alle 19.30, in Polonia si gioca Arka Gdynia (1-0) contro Unicaja Malaga (1-0), due squadre partite con il piede giusto nel Round 1.

Le altre italiane: Brescia è in campo già questa sera ospite in Spang a della Joventut Badalona (ore 20.45), Venezia è attesa alla lunga trasferta di Krasnodar contro il Lokomotiv Kuban (mercoledì ore 19.00), la Virtus Bologna si gode il primato in Serie A e giocherà mercoledì alle 21.15 in casa contro il Maccabi Rishon.