La Dolomiti Energia da oggi al lavoro alla Blm Group Arena

Un gruppo nuovo, ma con tanti visi conosciuti, una nuova stagione con lo stesso spirito identitario di sempre: la Dolomiti Energia Trentino ha dato il “la” alla sua sesta avventura in Serie A, la quarta in EuroCup, con il raduno alla BLM Group Arena e con il primo allenamento sul parquet della sua casa.

Una lunga giornata per i giocatori della Dolomiti Energia, che in mattinata hanno svolto alcuni esami presso i poliambulatori Crosina Sartori grazie alla collaborazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, e che hanno poi svolto presso Tecnomed le visite mediche sportive.

Nel pomeriggio il raduno, l’incontro con i media e la presentazione di James Blackmon alla stampa: tanta curiosità, per mezzi di informazione e per i tanti tifosi accorsi al palazzetto di via Fersina per le prime “sgambate” dei bianconeri, soprattutto per i volti nuovi. Da coach Nicola Brienza al preparatore atletico Andrea Baldi, passando ovviamente anche per i giocatori che saranno protagonisti in campo.

Le dichiarazioni

Anche Matteo Picarelli nel roster

«Parto con i ringraziamenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e al suo direttore Paolo Bordon per la collaborazione e la disponibilità nel far svolgere nel migliore dei modi gli esami del caso ai nostri atleti. - dice il presidente Luigi Longhi - A Blackmon dico grazie per aver accettato la nostra proposta, siamo sicuri che sia un giocatore e una persona che darà il suo contributo per aiutarci a crescere e a toglierci soddisfazioni in campo e fuori».«Ho scelto Trento, - dice lo stesso Blackmon - perché penso che questa sia davvero una grande opportunità per me: per fare uno step in avanti nella mia carriera, per migliorare le cose che potevo fare meglio lo scorso anno, per provare a far vincere questo club, per creare un bell’ambiente in questo nuovo gruppo. Tutti sanno che so fare canestro e quali siano le mie qualità migliori, ma qui voglio dimostrare a me stesso e agli altri di poter avere un impatto importante anche in difesa ed è un aspetto del gioco su cui voglio mettere energie e concentrazione per migliorare. Mi ha colpito la mentalità e l’intensità di Trento, è un aspetto identitario che mi ha subito affascinato: l’emblema di questo approccio è sicuramente Aaron Craft, ma anche tutti gli altri italiani che ho affrontato due volte la scorsa stagione con la maglia di Pesaro. L’EuroCup? È una competizione che mi stimola e che ha avuto un ruolo nella mia scelta: affronteremo grandi squadre, un alto livello di competizione. Sarà bello potermi confrontare con le big del basket continentale e provare a portare avanti la squadra».Matteo Picarelli giocherà la stagione 2019-20 con la Dolomiti Energia Trentino: il nazionale classe 2001, già protagonista con la maglia di Trento alla Next Gen Cup 2019, come i suoi coetanei Max Ladurner e Alessandro Voltolini sarà parte integrante del roster a disposizione di coach Nicola Brienza, ma troverà spazio anche nella formazione Under 18 della Dolomiti Energia Trentino.Esterno di 190 centimetri, nato il 26 maggio di 18 anni fa, Picarelli nelle ultime stagioni ha disputato il campionato senior in Svizzera, Paese di cui ha anche la cittadinanza: con la maglia del Zurich lo scorso anno oltre 15 punti di media in NLB, la lega elvetica.