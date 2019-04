Legabasket A

domenica 14 aprile 2019

BASKET

Keep calm and quarto quarto: anche Pesaro va ko

La Dolomiti Energia Trentino sprofonda fino al meno 11 in chiusura di terzo quarto, poi dà vita alla consueta rimonta finale chiudendo avanti al fotofinish: contro la VL Pesaro finisce 81-76, con i bianconeri a cogliere la vittoria numero 15 in campionato, la numero 9 in 11 partite nel girone di ritorno. I playoff sembrano dunque sempre più vicini, perchè, complici le sconfitte di Avellino, Cantù, Brescia e Varese, le lunghezze sul nono posto salgono a 2 e quelle sul decimo a 4.

Nel match contro i marchigiani, fiaccati dall'infortunio di un fin lì perfetto Lyonis, Aaron chiude con 19 punti (13 dei quali arrivati nel solo ultimo quarto), 4 rimbalzi e 3 assist con 7/15 dal campo, ma il migliore marcatore della Dolomiti Energia è un Devyn Marble da 22 punti (10/22 al tiro) e 3 recuperi, autore anche della tripla del 78-76 che ha di fatto deciso il match. Toto Forray ne aggiunge 16 con 4/6 dal campo e 7/8 ai liberi, Hogue sfiora la doppia-doppia con 10 punti e 8 rimbalzi catturati.

Prossima sfida in programma durante le vacanze pasquali contro Pistoia, sempre più ultima della classe.



TOP CRAFT, che gioca da leader e che nel quarto quarto giganteggia.

FLOP JOVANOVIC, è tornato il giocatore avulso dello scorso inverno. 0 punti e -5 di valutazione.

LA CHIAVE L'infortunio di Lyonis e le rotazioni più lunghe dei trentini. Nel finale alla VL manca ossigeno e lucidità.