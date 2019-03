B femminile

domenica 3 marzo 2019

BASKET

La Cestistica Zanini perde a Pordenone e cede la seconda piazza

La Cestistica Zanini Arredo Hotel è tornata in Friuli per affrontare le ragazzine terribili di Pordenone, appaiate al secondo posto in classifica, e ne esce con le ossa rotte, subendo i tiri da tre delle padrone di casa. La società friulana collabora strettamente con Reyer Venezia e mette in campo le migliori promesse del vivaio orogranata. Nel suo roster spiccano i nomi di Alice Recanati (anno 2000) e Laura Meldere (2001).





La cronaca

Il tabellino

Coach Matassoni sa che si affrontano i due migliori attacchi del girone, ma anche due fra le peggiori difese dell’intero campionato. Parte con il collaudato quintetto composto da Piva, Piermattei, Villarruel, Bonvecchio e Fadanelli e vuole giocarsela a viso aperto con le giovanissime atlete di coach Da Preda. Le giraffine provano a tenere un ritmo altissimo, Pordenone risponde andando sempre vicino al ferro per usare i tanti chili e centimetri di cui dispone Meldere. Il periodo si chiude con le padrone di casa in vantaggio di 1 sul 22-21.Dopo la pausa breve sono Marchi e Bregu a menare le danze per la Cestistica, Bianconi regala minuti di riposo a Fadanelli e ne approfitta per mettere a segno un bel canestro da fuori, Reversi non sbaglia il tiro dalla sua piastrella, che le viene servito da un assist di Bonvecchio e Vicentini si trova a difendere su avversarie cui deve almeno 25 cm. Pordenone replica con costanza ad ogni tentativo ospite e Recanati mette la tripla che chiude il periodo sul 46-42.Negli spogliatoi lo staff tecnico chiede di mettere più applicazione in difesa, perché le reyerine hanno segnato con troppa facilità: sul fronte opposto coach Da Preda cambia tattica, punta sul tiro da fuori di Recanati e Gregori e la mossa si rivela azzeccata: Pordenone mette lì un parziale da 29-13, che spegne le ambizioni rivane e manda le squadre al terzo riposo sul 75-55.Nell’ultimo quarto le padrone di casa si limitano a controllare il tentativo di rientro di Riva, che ha il grande merito di provarci per tutto il match, e sul parquet si vede un buon basket offensivo: Bonvecchio e Villarruell attaccano finalmente il ferro avversario e vengono premiate con canestri e tiri liberi, che consentono alla Cestistica di aggiucarsi il parziale 18-20: il punteggio finale premia Pordenone 93-75 con una prova monstre di Alice Recanati, che ha messo a segno 28 punti.La Cestistica Zanini Arredo Hotel vede Pordenone salire da sola al secondo posto con 32 punti, mentre le giraffine restano solitarie al terzo posto con 30: nel frattempo la capolista Sarcedo ha subito la seconda sconfitta del campionato sul campo della PF Mestrina e rimane quindi ferma a 36; al quarto posto la stessa Mestrina, che sale a 26.Sabato 9 Marzo al Palagarda sarà di scena lo Junior San Marco: la Cestistica dovrà mettere sul parquet ogni energia contro una delle migliori difese del campionato per continuare a correre nelle zone alte della classifica.Cestistica Zanini Arredo: Marchi 2, Piermattei 15, Vicentini 0, Piva 9, Bonvecchio 12, Reversi 5, Fadanelli I. 12, Bregu 0, Villarruell 16, Bianconi 4. Tiri da 2P 25/50 (50%) - Tiri da 3P 4/24 (17%) Piermattei 2 Piva e Villarruell 1 - Tiri Liberi 13/18 (72%)G&G Pordenone: Maniero 2, Cella 3, Grattini 14, Gregori 15, Zennaro 9, Recanati 28, Camporeale 8, Stangherlin 2, Jankovic 0, Meldere 12. Tiri da 2P 29/49 (59%) - Tiri da 3P 5/13 (38%) Gregori 3, Recanati 2 - Tiri Liberi 20/25 (80%)