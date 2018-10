Legabasket A

Aquila Basket ancora a secco, Venezia passa agevolmente

Quarto turno amarissimo per la Dolomiti Energia Aquila Basket, che fra le mura amiche perde pesantemente contro Venezia, inseguendo per tutto il match ma avendo tentato in qualche maniera di ridurre il divario a cavallo fra terzo e quarto parziale. Veneti che si vendicano della semifinale della scorsa stagione, vincendo per 64 a 87.





La cronaca

L'Aquila Basket scende in campo con il quintetto base formato da. I veneziani partono subito bene, 2 punti di Daye e poco dopo ai liberi lo stesso fa due su 2 due.riduce sul 3 a 4 grazie ad una bella tripla. Ancora da due punti e porta avanti Trento sul 5 a 4. Due triple di Bramos e Daye permettono alla Reyer la fuga sul 5 a 10.con due liberi riduce le distanze esu palla persa e una bella schiacciata ridanno speranza ai padroni di casa, 9 a 10. Due triple in successione di Bramos e Daye portano i veneziani sul 9 a 16. Trento, grazie ad un libero diarriva ai 10 punti, ma Watt porta i suoi a quota 18. Entrae serve un assist a, 12 a 18, ma risponde ancora Watt e Venezia è a quota 20. Provvidenziale la tripla di, che riduce le distanze sul 15 a 20. Il gap si riduce,salva una palla che sembra persa nel pitturato avversario e porta la Dolomiti Energia sul più rassicurante 17 a 20. Venezia reagisce con una tripla di Stone.ai tiri liberi ne fa soltanto uno e Trento è a quota 18, mentre i veneziani chiudono il parziale a quota 26.Secondo parziale che si apre con una tripla di Giuri e gli ospiti volano a quota 29 e a questo punto coachchiama il time out. Una cavalcata in contropiede diriduce le distanze e porta i trentini a quota 20. A questo punto show di Vidmar, che porta i suoi a quota 35 in un battibaleno, 20 a 35. date ne mette a segno altri due e si guadagna un libero, Trento piomba a -18 e coachchiama nuovamente il time out. Con il rientrosi guadagna tre tiri liberi e li mette a segno tutti, riducendo il distacco. Risponde Giuri, che porta i suoi a quota 40. Una tripla didà speranza agli aquilotti, portando il punteggio sul 26 a 40. Venezia risponde bene con un'altra tripla., ai liberi non sbaglia e porta Trento a quota 28. Il serbo ruba palla e attraversa tutto il campo, portando il punteggio a 30 a 43, costringendo i veneziani al time out. A metà partita il punteggio è di 30 a 43, il gap è notevole e Trento pare essere in crisi di idee.Dopo la pausa lunga il gap invece che ridursi si allunga, subito una tripla di Bramos e Vidmar fa un canestro da due, ai quali si aggiungono i punti della tripla di Haynes, che portano gli ospiti sul 30 a 51. Rispondecon una tripla, ma Bramos riporta l'equilibrio rispondendo con altrettanti tre punti e il punteggio si porta sul 33 a 54. Piccolo break dei bianconeri, con due liberi didal pitturato, un libero sempre del portoghese e un canestro di, che si portano sul meno umiliante 39 a 55. Venezia non si lascia intimorire, Haynes risponde con una tripla. Al canestro dirisponde Watt, tabellone che indica il pesante punteggio di 41 a 60. Ma l'Aquila non è ancora doma, due triple di Radicevic e Marble riportano il gap a livelli gestibili, 47 a 60, costringendo coach De Raffaele a chiamare il time out. Il piccolo break trentino è interrotto da due liberi di Watt, al quale risponde. Altri due liberi su due per i veneziani, a segno Tonut.chiudono con due punti a testa il parziale, portando il tabellone sul 53 a 64, gap meno severo rispetto a quello visto a metà partita.Il quarto ed ultimo parziale si apre con il canestro disu assist di capitan. Una tripla diporta i trentini a -6, sul 58 a 64, costringendo i veneziani al time out.fa canestro e posta i trentini a -4, la rimonta con un break di 11 punti ha fatto effetto. Nel suo momento migliore la Dolomiti Energia, subisce un controbreak di ben 7 punti, costringendo coachal time out. Risponda trentina affidata a,che porta il punteggio a 62 a 71. In questa serata che non gira, veneziani in forma, Tonut ne mette a segno due, seguito da una tripla di Daye (MPV della serata) e poi nuovamente una tripla per il friulano e gli ospiti volano sul 62 a 79. A questo punto l'Aquila è ingabbiata e non vola più. Veneziani ancora a segno con una tripla di Haynes che porta il distacco a 20 punti, 62 a 82. Watt porta i suoi a +23. Inutile la schiacciata di, Trento a 64 punti. I veneziani chiudono il match portandosi sul definitivo e pesantissimo 64 a 87.