martedì 15 maggio 2018

Tempo di gara2: si gioca a porte chiuse

Dopo l’emozionante rimonta di gara 1, questa sera per la Dolomiti Energia Trentino è già tempo di tornare sul parquet di gioco. I ragazzi di Buscaglia ieri sono tornati all’opera per sistemare ciò che non era girato al meglio in gara 1, ma il tema più importante della giornata è indubbiamente stato la squalifica per due turni del campo di Avellino. Il finale di partita rovente di gara 1 ha infatti avuto dei pesanti strascichi, con il giudice sportivo che ha severamente punito il getto di bottiglie d’acqua dei tifosi verso la terna arbitrale, con il Pala del Mauro che sarà chiuso al pubblico sia in gara 2 che nell’eventuale gara 5. Un vantaggio in più dunque per Trento, che vincendo questa sera nel deserto del palazzetto irpino si porterebbe a un solo successo dalla semifinale. Tornando al campo invece non ci sono particolari novità da segnalare. In casa Trento Shields è in continuo miglioramento, mentre in casa Sidigas si sta valutando il possibile avvicendamento tra Fesenko, apparso fuori forma, e Shane Lawal, rimasto invece ai box.

Palla a due alle 20:45.